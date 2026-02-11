Biopic «Michael»: Jaafar Jackson musste sich die Rolle verdienen

Mit «Michael» gibt Jackson sein Spielfilmdebüt. «Ich habe nie davon geträumt, Schauspieler zu werden, oder auch nur daran gedacht, ihn zu spielen. Aber ich wusste, dass es meine Bestimmung war», sagt Jaafar Jackson in dem Video. Der 29–Jährige ist eines der sieben Kinder von Jermaine Jackson, Michaels älterem Bruder. Für ihn sei es entscheidend gewesen, sich die Hauptrolle wirklich zu verdienen: «Ich musste den Filmemachern beweisen, dass ich in der Lage bin, Michael zu verkörpern. Im Grunde ging es darum, bei den Wurzeln anzufangen und die Authentizität zu finden.»