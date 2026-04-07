Biopic «Michael»: Nachdrehs wegen Rechtsstreit kosteten Millionen

Das kommende Biopic über Michael Jackson (1958–2009) steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Doch der Weg auf die Leinwand war wohl von massiven inhaltlichen Änderungen geprägt. Ursprünglich sollte der Film unter der Regie von Antoine Fuqua auch die dunklen Kapitel im Leben des King of Pop beleuchten, darunter Vorwürfe des Kindesmissbrauchs aus dem Jahr 1993, wie «Variety» berichtet. Dieses Vorhaben wurde laut des Berichts jedoch angeblich aufgrund rechtlicher Hindernisse und einer strategischen Neuausrichtung fast vollständig verworfen.