Biopic über Frankreichs First Lady Brigitte Macron in der Mache

Wann die Öffentlichkeit das Biopic zu sehen bekommen wird, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise ist Brigitte Macron selbst aber bereits zuvor in einer Serie zu sehen: Anfang April wurde die französische First Lady bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel der Netflix–Serie «Emily in Paris» mit Lily Collins (35) gesichtet. Gerüchten zufolge dürfte sie in einer zukünftigen Folge einen Überraschungsauftritt haben.