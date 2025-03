Biopic über Sister Rosetta Tharpe: Lizzo spielt die Musikerin

Schon Erfahrung als Schauspielerin

Für Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heisst, ist es zwar die erste Hauptrolle, aber nicht das erste Engagement vor der Kamera. 2019 war die Musikerin in der Krimi–Komödie «Hustlers» an der Seite von Jennifer Lopez und Constance Wu zu sehen. Zudem produzierte und moderierte sie die Emmy–prämierte Reality–TV–Show «Watch Out for the Big Grrrls» und war Protagonistin der Dokumentation «Love, Lizzo».