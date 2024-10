Birte Karalus: Das verpassen Paare, die nicht streiten

Wie kann man konstruktives Streiten im Alltag trainieren? Was sind die wichtigsten Regeln dafür?

Karalus: Der Schlüssel ist nicht so sehr Technik, sondern Haltung. Beim konstruktiven Streiten sollte die Auflösung des Konflikts im Fokus stehen und nicht das Gewinnen. Wie gehe ich grundsätzlich auf mein Gegenüber zu? Habe ich Interesse an seiner Perspektive, an seiner Meinung, an seinem Anderssein? Kann ich mir vorstellen, dass am Ende des Konflikts ein besseres Miteinander möglich ist? Diese Haltung gilt es im Alltag zu trainieren – nicht erst in strittigen Situationen. In Meinungsverschiedenheiten liegt mehr Potential, als man glaubt, und sie sollten weniger als Bedrohung angesehen werden.