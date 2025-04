Birthe Wolter: Vater ihres Sohnes ist ein «Rote Rosen»-Kollege

«Ich bin zu drei Castings von ‹Rote Rosen› nicht gegangen. Dann habe ich mich aber doch dazu entschlossen, weil ich einen Ortswechsel wollte. Und dann: zack zack, bumm bumm! Mit meinem neuen Freund ging alles sehr schnell», so Wolter. Mit dem Vater ihres Kindes lebt sie jedoch nicht zusammen, wie sie weiter enthüllt: «Er wird aber viel in Lüneburg sein und den Kleinen dort begleiten.» Der Serien–Star selbst kehrt im Mai aus der Babypause zu «Rote Rosen» zurück – und freut sich darauf, dass ihr Sohn am Set in Lüneburg krabbeln und laufen lernen wird.