Bis heute eine Mode-Ikone: Kate Moss wird 50 Jahre alt

Ihr eher androgyner Look bildete in den 1990er Jahren den Gegenpol zur femininen Supermodel–Riege à la Cindy Crawford (57), Claudia Schiffer (53) und Naomi Campbell (53). Mit nur 1,70 Meter Körpergrösse schaffte es Kate Moss trotzdem zum international berühmten Topmodel: Am 16. Januar 2023 wird die Britin 50 Jahre alt. Ein Rückblick auf ihr bisheriges Leben als Mode–Ikone, Partygirl und Rebellin der Fashion–Industrie.