Bis zu sechs Millionen Dollar: Muhammad Alis Boxhose wird versteigert

Unvergessen bleibt Muhammad Alis (1942–2016) Boxkampf «Thrilla in Manila» aus dem Jahr 1975, als die US–Boxlegende in der philippinischen Stadt Quezon gegen Kontrahent Joe Frazier (1944–2011) in den Ring stieg. In 14 Runden konnte Ali einen knappen Sieg für sich gewinnen und markierte mit dem letzten von drei Kämpfen gegen Frazier das Ende einer Ära.