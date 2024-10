Bitte kein Meniskusschaden! Sarah Engels verletzt sich beim Surfen

Anfang des Jahres hatte sich Engels auf der Skipiste verletzt und musste am Kreuzband operiert werden. «Ich hatte gerade das Gefühl, wieder frei laufen zu können, wieder frei Sport machen zu können – ohne Angst, ohne Sorgen, ohne ein blödes Gefühl im Knie», erzählt sie jetzt. «Jeder, der mir schon länger folgt, weiss, wie viel Arbeit und Schweiss mich das gekostet hat, das alles aufzuarbeiten, die Muskulatur aufzubauen und vor allem mich mental aufzuraffen und zu kämpfen.» Sie habe gerade erst das Gefühl gehabt, an dem Punkt zu sein, auf den sie so lange hingearbeitet habe. «Ich hoffe so sehr, dass ich nicht wieder operiert werden muss», schreibt sie weiter. Die Ungewissheit treibe sie gerade in den Wahnsinn.