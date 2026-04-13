Bitterböse! «Tatort: Showtime» mit einem überraschenden Max Giermann

Köln, Freiburg, und ein guter Wein

Privat hat der seit 2012 verheiratete Giermann zuletzt eine Kurskorrektur vorgenommen. Nach Jahren in Köln zog er Anfang 2024 zurück in seine Geburtsstadt Freiburg im Breisgau. Dort hat er inzwischen auch eine Wein–Edition auf den Markt gebracht – gemeinsam mit einem befreundeten Winzer entstand die Kollektion «Gier», die Gutedel, Spätburgunder, Rosé und Crémant umfasst. Doch damit nicht genug Giermann malt seit einigen Jahren auch – Ausstellungen seiner «üppigen und grossformatigen Bilder» hatte er zuletzt in Ulm und 2025 in Dresden, wie unter anderem «Neustadt–ticker.de» berichtete.