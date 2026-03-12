Bittere Model-Tränen beim Schrottplatz-Date mit Heidi bei «GNTM»

«GNTM»–Reise für drei Models vorbei

Zum entscheidenden Walk bittet Heidi ihre Models zum Potsdamer Platz im Herzen Berlins. Dort sollen sie sich in den schicken Outfits des Londoner Designers Daniel Fletcher (35) möglichst selbstbewusst präsentieren. Für Ablenkung könnten allerdings mehrere Hundert Fans am Rand des Runways sorgen, darunter viele Angehörige. Als Gastjuroren neben Fletcher warten die Social–Media–Stars der deutschen Boygroup Elevator Boys auf Heidis Jungs. Ein gelungener Walk lohnt sich dieses Mal ganz besonders. Das Publikum kann per Voting seine drei Lieblinge direkt in die nächste Runde schicken. Am besten kommen der blonde Yanneck (24) aus der Nähe von Berlin, Luis und Carsten bei den Fans an. Sie sind damit nicht nur in der nächsten Runde. Heidi überreicht ihnen auch ihre Flug–Tickets nach Los Angeles.