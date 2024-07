«Bittere Pille»: Prinz Harry überrascht von negativen Reaktionen

Dass es nun Kritik an der Vergabe des «Pat Tillman Awards» an ihn gebe, soll Prinz Harry, der seit 2020 in den USA lebt, treffen. Quellen sagten dem «Telegraph», dass es eine «bittere Pille» für den Herzog von Sussex sei. Seine Arbeit bei den Invictus Games sei «seine wahre Leidenschaft», so die Insider. Dies ist der Bereich, in dem er sich wirklich zu Hause fühle, und es ist etwas, das ihm sehr am Herzen liege.