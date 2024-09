Biyon Kattilathu: Hate-Nachrichten sind «der Preis, den man zahlt»

Sie schreiben, Sie haben zu Beginn Ihres Berufslebens den Lebenstraum Ihrer Eltern gelebt, statt Ihres eigenen. Hegen Sie deswegen Groll gegen sie?

Kattilathu: Es ist immer alles richtig so, wie es gekommen ist. Es war in jedem Moment immer die beste Leistung von allen. Meine Eltern haben aus dem damaligen Moment heraus, mit ihren Wertvorstellungen und ihrer Perspektive aufs Leben, immer versucht, ihr Bestes zu geben. Für sie persönlich war das Beste das, was sie sich für sich selbst wünschten, beziehungsweise was in Indien als wünschenswert galt. Deswegen haben sie mich dazu motiviert, Ingenieur zu werden und meinen Doktor zu machen. Ich bin total dankbar für die Momente, ich habe im Studium Freunde fürs Leben getroffen, ich habe gelernt, strukturiert zu arbeiten – also Dinge und Eigenschaften, die ich nicht missen möchte. Manchmal ist es ja auch gut zu wissen, was man nicht möchte und was einen nicht erfüllt.