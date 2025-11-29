Bjarne Mädel: Darum zieht der Schauspieler von Berlin nach Hamburg

Bjarne Mädel findet, dass er ein guter Nachbar ist

Nicht nur Dittrich erhält einen treuen Fussball–Kompagnon. Auch Mädels neue Nachbarschaft hat wohl Grund zur Freude. «Ich bin privat auch ein guter Nachbar. Ganz wichtig finde ich ruhig und geruchsneutral. Das bin ich beides», betonte Bjarne Mädel nämlich. Er habe jedenfalls noch keine Klagen bekommen. Seine neuen Nachbarn dürfen sich auf ein «Hallo» freuen und einen besonderen Service. «Ich nehme auch auf jeden Fall Pakete an. Ich finde, das ist ein Akt der Mitmenschlichkeit, damit der andere nicht durch die ganze Stadt und sein Paket am Kiosk abholen muss.» Zudem könne man dann «mal so ein bisschen gucken, wer was bestellt».