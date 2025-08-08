Björks Tochter erobert den Laufsteg auf der Fashion Week in Kopenhagen

So sieht sie den «Nepo Baby»–Status

Als Tochter einer berühmten Sängerin und eines Künstlers gilt Barney als sogenanntes «Nepo–Baby». Diesen Status betrachtet sie differenziert. «Ich profitiere von ihrer direkten Unterstützung als erfahrene Experten auf ihrem Gebiet, und ich bin so glücklich, sie zu haben», erklärte sie der Zeitung «The Sydney Morning Herald». Wenn sie Rat benötige, wende sie sich zuerst an ihre Eltern. «Aber dann gibt es noch eine andere Art von Vorteil, der sich als Vorteil tarnt, aber nicht wirklich nützlich ist, nämlich die Vetternwirtschaft», sagte sie. Diese könne etwa zwar finanziell Türen öffnen, trage aber wenig zur eigenen künstlerischen Entwicklung bei.