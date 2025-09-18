Björn Borg über Krebsdiagnose: «Es sieht sehr, sehr schlecht aus»

Die Tennislegende Björn Borg (69) hat in der britischen Talkshow «BBC Breakfast» über seinen Kampf gegen den Krebs gesprochen. «Ich habe mit dem Arzt geredet und er hat gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht», so Borg zum britischen Sender. «Er hat mir gesagt, dass ich diese schlafenden Krebszellen habe und es auch in Zukunft ein Kampf sein werde. Ich muss mich alle sechs Monate untersuchen lassen. Die letzte war vor zwei Wochen. Damit muss ich leben.»