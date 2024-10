Björn Ulvaeus protestiert gegen ABBA-Hits als KI-Futter

Gegen Musikwerke als «Trainingsdaten»

Initiator des Protestschreibens soll der erst 37–jährige britische Komponist Ed Newton–Rex sein, wie etwa «The Guardian» berichtet. Newton–Rex arbeitete einst selbst in führender Position bei profitorientierten KI–Unternehmen. Inzwischen ist er Professor in Stanford und CEO von Fairly Trained, einer Firma, die laut Webseite KI–Firmen für ihren «fairen Umgang mit ihren Trainingsdaten» zertifiziert. Newton–Rex stört sich unter anderem an dem verharmlosenden Begriff «Trainingsdaten». Mit ihm würden von Menschen geschaffene Werke «entmenschlicht». Hinter dem Anliegen des offenen Briefs stehen auch namhafte Unternehmen der Buch– und Musikindustrie. In der Vergangenheit haben Sony Music, die Universal Music Group und Warner Music Group Anbieter von KI–Musik–Generatoren wie Suno oder Udio verklagt. Und wie immer geht es neben der Wahrung der Musikerehre auch um viel «Money, money, money».