Björn Ulvaeus wird 80: Der Papa von ABBA

In den folgenden Jahren erobern ABBA die Welt. Mit Hits, die heute noch gern im Radio gespielt und noch lieber gehört werden. Songs wie «SOS», «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do», «Money, Money, Money» «Fernando», «Knowing Me, Knowing You», «Dancing Queen» «Take a Chance on Me», «Chiquitita», «The Winner Takes It All», «Thank You for the Music» und wie sie alle heissen, aus der Feder von Björn Ulvaeus und Benny Andersson.