«Black Box»: So wird der neue Magdeburg-«Polizeiruf»

Aber aus den unterschiedlichsten Ansätzen dieses «Polizeirufs» hätte man getrost eine ganze Serie machen können. Die Macher versuchen sämtliche Handlungsstränge in 90 Minuten zu packen. Ein Versuch, der in weiten Teilen scheitert. Selten kann der Film eine Tiefe erreichen, die den tragischen Haupt- und Nebenfiguren gerecht werden würde. Ständig kratzt der Plot an der Oberfläche und hetzt weiter zum nächsten Schauplatz - bevor es interessant werden könnte. Im Laufe des Films verliert der Zuschauer zunehmend den Überblick: Was ist wichtig, wohin will dieser Polizeiruf überhaupt, worauf soll und darf man sich als Zuschauer konzentrieren?