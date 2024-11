Black Friday, aber nachhaltig: Wie man dem Shopping-Wahn entgeht

Die Marke warnt, dass Blitzangebote eine Dringlichkeit erzeugen, durch die Verbraucherinnen und Verbraucher unnötige Käufe rechtfertigen können. Zeitdruck sorge dafür, dass Emotionen die Oberhand gewinnen und so schneller impulsive Kaufentscheidungen getroffen werden. Mit all den unzähligen Angeboten zum Black Friday bombardiert zu werden, könne ausserdem die Fähigkeit der Kundschaft, rationale Entscheidungen zu treffen, negativ beeinflussen. Das Center for Customer Insights an der renommierten US–Privatuniversität Yale verwies im vergangenen Jahr zudem auf Schätzungen, laut derer rund ein Drittel der Kundinnen und Kunden zurückschicken, was sie am Black Friday gekauft haben – eine riesige und unnötige Belastung für die Umwelt.