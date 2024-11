Black Friday und Cyber Monday: Zeit für Schnäppchen und Betrügereien

Die Polizei hat in den vergangenen Jahren ebenso immer wieder vor Betrugsversuchen mit Fake–Shops gewarnt – so auch aktuell wieder. «Die kriminellen Betreiber setzen auf täuschend echt aussehende Online–Auftritte, um ahnungslose Konsumenten mit vermeintlich guten Deals in die Verkaufsfalle zu locken», heisst es etwa in einer Mitteilung des Landeskriminalamtes Nordrhein–Westfalen.