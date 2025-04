«Black Mirror» zurück auf Netflix: Highlight-Episode «USS Callister 2»

Zur Erinnerung: Die Handlung von «USS Callister» aus Staffel vier

Es war eine jener typischen, bitterbösen «Black Mirror»–Ideen. In der Episode «USS Callister» fand sich Programmiererin Nanette Cole («The Penguin»–Star Cristin Milioti) in einer veritablen Albtraumwelt wieder – an Bord des Raumschiffs aus dem Titel, der USS Callister, die in vielem dem legendären Serien–Vorbild USS Enterprise aus «Raumschiff Enterprise» nachempfunden war.