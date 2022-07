«Black Panther 2»: Daniel Kaluuya in Fortsetzung nicht dabei

Hauptdarsteller im August 2020 gestorben

«Nope» wird Ende Juli seine Premiere feiern. Die Dreharbeiten zu «Black Panther 2» wurden im März abgeschlossen, die Fortsetzung soll im November 2022 in die Kinos kommen. Der Schatten, der über dem Marvel-Blockbuster «Black Panther - Wakanda Forever» liegt, ist der Tod von Chadwick Boseman (1976-2020). Der Darsteller des Titelhelden verstarb am 28. August 2020 an einer Krebserkrankung. Er wurde 43 Jahre alt. Bosemans Rolle des T'Challa wird in «Black Panther 2» nicht neu besetzt.