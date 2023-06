Einem breiten Publikum wurden sie aufgrund ihrer Coverversion des Neil-Diamond-Klassikers «Girl, You'll Be a Woman Soon» bekannt, das unter anderem in dem Kultfilm «Pulp Fiction» von Regisseur Quentin Tarantino (60) zu hören ist. «Wir senden viel Liebe an seine Familie und alle seine Fans», heisst es in der Mitteilung der Band zum Tode von Blackie Onassis weiter, «wir wissen, dass er vermisst werden wird.»