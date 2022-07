«Blade Runner»- und «Shining»-Schauspieler Joe Turkel ist tot

Weitere Filmrollen folgten in den 50er und 60er Jahren. Diese waren jedoch oft so klein, dass sein Name nicht im Abspann genannt wurde. Eine Nebenrolle wurde ihm in den 50ern ausserdem in Stanley Kubricks (1928-1999) Werken «Die Rechnung ging nicht auf» (1956) und «Wege zum Ruhm» (1957) zuteil. Turkel und Kubrick verband eine jahrelange Freundschaft. In dessen Horrorklassiker «Shining» ergatterte Turkel 1980 den Part des Barkeepers Lloyd an der Seite von Jack Nicholson (85).