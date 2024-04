Blake Fielder-Civil: Ex von Amy Winehouse reagiert auf «Back to Black»

Das Biopic «Back to Black» über das Leben und die Karriere von Amy Winehouse (1983–2011) ist in den deutschen Kinos gestartet. Eine prominente Rolle in dem Film über die sechsfache Grammy–Preisträgerin spielt auch Blake Fielder–Civil (41), der Ex–Mann von Winehouse, der die Sängerin nach eigener Aussage zu Lebzeiten mit den verheerenden Drogen Heroin und Crack in Berührung gebracht hat.