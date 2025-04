Blake Lively auf «Time100»-Liste der einflussreichsten Menschen

Lively wurde zusammen mit politischen Persönlichkeiten wie US–Präsident Donald Trump (78) oder Nobelpreisträger Demis Hassabis (48, CEO von Google DeepMind) in der Liste der «Time100 2025» gelistet. Die Wahl der Schauspielerin, die sich seit Monaten in dem umstrittenen Rechtsstreit positionieren muss, überrascht.



In einer Erklärung gegenüber «Time» sagte die Bürgerrechtsanwältin Sherrilyn Ifill: "Ich kenne die Blake Lively vom roten Teppich nicht. Oder die von der Met Gala. Ich habe ‹Gossip Girl› noch nie gesehen. Die Blake Lively, die ich kenne, ist ein Philanthrop und eine Studentin der hartnäckigsten Probleme unseres Landes." Damit bezieht sie sich auf den Kampf gegen Wählerunterdrückung und Polizeibrutalität.