Blake Lively erscheint im berühmten Versace-Kleid zur Filmpremiere

Hommage an Britney Spears

Fun Fact: Bei dem Kleid handelt es sich nicht um einen willkürlichen Griff in den Kleiderschrank. Oft stecken hinter Blake Livelys Looks geheime Botschaften. In diesem Fall ist es eine Hommage an Britney Spears (42), die ebenjenes Kleid 2002 zur Fashionshow von Versace in Mailand trug. «Es ist Britneys echtes Kleid», verriet Lively dem «People»–Magazin auf dem roten Teppich. Es müsse eigentlich in berühmten Museen wie dem Smithsonian oder im Met hängen, findet sie. «Aber ich trage es. Ich bin so glücklich.»