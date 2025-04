Blake Lively gegen Justin Baldoni: Wird Taylor Swift vorgeladen?

Vor Weihnachten hatte Lively dann eine Beschwerde beim California Civil Rights Department eingereicht, in der es um sexuelle Belästigung und den Versuch, den Ruf der Schauspielerin zu zerstören, ging. Später reichte sie formell Klage vor einem New Yorker Bundesgericht ein. Baldoni setzte seinerseits auf eine Gegenklage, in der er eine Schadenersatzzahlung in Höhe von mindestens 400 Millionen US–Dollar forderte. Er warf den Beklagten unter anderem Erpressung, Verleumdung und die Verletzung seiner Privatsphäre vor.