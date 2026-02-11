Blake Lively und Justin Baldoni erscheinen zu Vergleichsverhandlung

Streit begann Ende 2024

Der Rechtsstreit zwischen Lively und Baldoni nahm Ende Dezember 2024 seinen Anfang. Lively reichte zunächst eine Beschwerde gegen ihren Co–Star und den Regisseur des Films ein und verklagte ihn wenig später wegen sexueller Belästigung. Baldoni wies die Vorwürfe zurück und reagierte mit einer Gegenklage. Darin beschuldigte er unter anderem Lively sowie die «New York Times» der Verleumdung und forderte 400 Millionen US–Dollar Schadensersatz. Die Klage wurde im vergangenen November jedoch abgewiesen.