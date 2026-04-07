Blake Lively und Justin Baldoni: Vergleich einmal mehr gescheitert

Die wohl letzte Chance für Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42), ihren Konflikt aussergerichtlich zu klären, ist gescheitert. Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet, hat die Richterin Sarah L. Cave am Montag die Anwälte der beiden Parteien einberufen. Die Beamtin wollte den aktuellen Stand der Verhandlungspositionen beider Seiten prüfen. Laut «Deadline» ergab der Termin allerdings kein Ergebnis. Damit bleibt es bei der Gerichtsverhandlung, die am 18. Mai 2026 beginnen soll.