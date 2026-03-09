Blake Lively und Ryan Reynolds kuscheln im Fussballstadion

Reynolds trägt bei dem walisischen Aufsteiger–Klub Wrexham AFC die Mitbesitzerrolle – und mit ihr offenbar auch den entsprechenden Leidensdruck. Sein Team ging zwar früh in Führung, verlor das Spiel am Ende aber mit 2:4 gegen Chelsea und schied damit aus dem FA Cup aus. Lively verfolgte das Geschehen laut «People» in einer Jeansjacke und gestreiftem Shirt an der Seite ihres Mannes – mal den Kopf an seine Schulter gelehnt, mal die Arme um ihn geschlungen.