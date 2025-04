Blake Lively und Ryan Reynolds legen Gala-Auftritt hin

Blake Lively (37) zählt für das «Time»–Magazin zu den einflussreichsten Personen der Welt – und das hat die Schauspielerin nun gefeiert. Am Donnerstag erschien die 37–Jährige an der Seite ihres Ehemanns Ryan Reynolds (48) bei der «TIME100»–Gala in New York City. Der Auftritt des Hollywoodpaares findet damit inmitten ihres Rechtsstreits mit dem Regisseur von «Nur noch ein einziges Mal», Justin Baldoni (41), statt. Anmerken liessen sich Blake Lively und Ryan Reynolds den Trubel aber offenbar nicht.