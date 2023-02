Blake Lively und Ryan Reynolds sind zum vierten Mal Eltern geworden

Lively machte ihre vierte Schwangerschaft erst im September 2022 bekannt, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zum «10. Forbes Power Women's Summit» in New York City erschien. In der Folge postete sie immer wieder Bilder von sich und ihrem Bauch, laut eigenen Aussagen auch, um Paparazzi-Bildern zuvorzukommen. Reynolds plauderte daraufhin auch in mehreren Interviews über die bevorstehende Geburt.