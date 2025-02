Blake Lively und Ryan Reynolds sind zurück auf dem roten Teppich

Anfang Januar waren sie den Golden Globes ferngeblieben, doch jetzt sind Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) zurück auf dem roten Teppich: Das Paar hat sich am Sonntag (16. Februar) erstmals seit Beginn des Rechtsstreits mit Livelys «It Ends With Us»–Co–Star Justin Baldoni (41) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Ehepaar besuchte bestens gelaunt die Feierlichkeiten zum 50–jährigen Jubiläum von «Saturday Night Live» in New York.