Blake Lively verklagt «It Ends with Us»-Co-Star Justin Baldoni

TMZ liegen Dokumente mit Forderungen vor

In den Dokumenten, die dem US–Klatschportal «TMZ» vorliegen, gibt die Schauspielerin an, Baldonis angebliches Verhalten habe ihr «schweres emotionales Leid» bereitet. Demnach habe es ein Treffen gegeben, um Livelys Behauptungen und ihre Forderungen für die gemeinsame Arbeit an dem Film zu besprechen. An diesem Treffen habe auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds (48) teilgenommen.