Blake Lively will Justin Baldonis 400-Millionen-Klage abweisen lassen

In dem Schreiben an das Bundesgericht äusserten die Vertreter des Paares das Ersuchen ihrer Mandanten, die Anfang des Monats eingereichte Klage ihres «Nur noch ein einziges Mal»–Regisseurs Justin Baldoni fallen zu lassen. «Die Lively–Reynolds–Parteien beabsichtigen, die Abweisung der Klage zu beantragen», teilte Anwalt Michael Gottlieb dem zuständigen Richter Lewis Liman in dem Brief mit.