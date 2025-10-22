«Blauer Panther» 2025: Lavinia Wilson strahlt im Glitzer-Look

Auf der Bühne sorgte Wilson für deutliche Worte. Denn dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), der ebenfalls anwesend war, auf der weiss–blauen Trophäe verewigt ist, führte bei der Preisträgerin zu einer spitzen Bemerkung: «Auch wenn Herrn Söders politische Haltung nicht weiter entfernt sein könnte von meiner, freue ich mich wirklich wahnsinnig über den Preis.» Es müsse nicht so kommen, wie sich ihre Rolle Cassandra das wünsche, «wir brauchen keine starken Männer und ihr Gegockel, um gemeinsam erfolgreich zu sein».