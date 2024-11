Blauer Pelzkragen: Jeff Goldblum plüschig bei «Wicked»-Premiere

Jeff Goldblum (72) hat offenbar keine Lust auf 08/15–Red–Carpet–Looks. Zur Premiere von «Wicked» am 18. November in London erschien der Schauspieler in einer interessanten Kombination aus grauer Anzughose, grauem Hemd, karierter Krawatte und grauer Jacke. Darüber trug er einen langen schwarzen Mantel – und als Highlight einen ausladenden blauen Pelzkragen. Das ganze Ensemble stammt laut der britischen Zeitschrift «Mirror» von der britischen Marke Burberry.