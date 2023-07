Blickt Amber Heard mit Hoffnung auf die Zukunft?

«Eine unglaublich leuchtende Zukunft»

Wie auch beim Dreh zum im für Dezember 2023 geplanten «Aquaman and the Lost Kingdom», stand Heard für «In the Fire» bereits vor dem Verleumdungsprozess vor der Kamera. Die Schauspielerin, um die es in den vergangenen Monaten recht ruhig geworden war, habe laut eines Berichts des US-Magazins «People» angeblich bisher keine neue Rolle angenommen. Ein anonymer Insider habe aber erklärt, sie sei «hoffnungsvoll, dass sie Projekte bekommt». Der Regisseur des Films, Conor Allyn, war sich zumindest kürzlich im Gespräch mit dem Magazin sicher: «Amber hat eine unglaublich leuchtende Zukunft vor sich.»