«Blind Side»-Star Quinton Aaron hatte einen Schlaganfall

Schauspieler Quinton Aaron (41) erholt sich derzeit von einem Schlaganfall. Das hat die Familie des «Blind Side»–Stars bekannt gegeben. Sie veröffentlichte eine Erklärung und verriet darin, wie es dem 41–Jährigen geht. «Wir sind dankbar für die überwältigende Liebe, Unterstützung und Gebete, die Quinton in den letzten Tagen von seinen Fans, der Öffentlichkeit und unserer besorgten Gemeinschaft erhalten hat», heisst es in dem Statement laut «ABC News».