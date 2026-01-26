«Blind Side»-Star Quinton Aaron liegt nach Sturz im Krankenhaus

Viele gesundheitliche Probleme

In den vergangenen Jahren kämpfte der 41–Jährige bereits mit etlichen gesundheitlichen Problemen. 2019 kämpfte er mit einer schweren Infektion der oberen Atemwege. 2020 wurde er dreimal ins Krankenhaus eingeliefert, einmal wegen einer Covid–Erkrankung und zweimal wegen Herzversagens. Als 2021 bei ihm Diabetes diagnostiziert wurde, begann der Schauspieler damit, seinen Lebensstil zu ändern. Er nahm mit Intervallfasten und einer Ernährungsumstellung stark ab. Im März 2025 wurde er in eine kalifornische Klinik eingeliefert, nachdem er Fieber entwickelt und Blut gehustet hatte. Damals wurde vermutet, dass er an Grippe und einer Lungenentzündung leidet.