Blockiert Meghan die Versöhnung zwischen Harry und William?

Fitzwilliams bestätigte der «Sun», dass es ein kurzes Gespräch zwischen den Brüdern gegeben habe. «Niemand weiss, was William und Harry zueinander gesagt haben, als sie kurz miteinander sprachen», so der Experte. Wenn Meghan keine Probleme verursache, sei trotz der «sehr tiefen Kluft» eine Versöhnung möglich. «Meghan hat das Sagen. Es besteht kein Zweifel, dass Harry vermitteln möchte, dass er ein sehr hingebungsvoller Familienmensch ist und sie über alles andere stellen wird. Genau wie William», so der langjährige Royal–Kommentator.