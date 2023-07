Bloss kein Ersatzvater: «Bachelorette» schickt Favoriten nach Hause

Am Abend nach dem Gruppendate trifft sich Jennifer mit Jesaia (27) zum entspannten Einzeldate in einem Spa. Sie geniesst seine ruhige, selbstbewusste Ausstrahlung und nennt das Date «flirty» und «sehr romantisch». Ein «Riesenfragezeichen» hinterlässt Jesaia dennoch bei ihr. Er studiert noch und wohnt in einer WG. Wie passt das in ihr Leben?