Bloss kein Jo-Jo-Effekt! Richtig einsteigen nach der Fastenzeit

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagt sie: «Enorm wichtig ist es, nicht wieder zu den alten Gewohnheiten überzugehen.» Wer vor der Fastenzeit täglich zur Schokoladenpackung gegriffen hat, sollte versuchen, dieser Versuchung in den kommenden Tagen zu widerstehen. Jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt dafür, so die Expertin. «Dinge oder Ernährungsumstellungen, welche einem während der Fastenzeit leichtfielen, kann man gern in den Alltag übernehmen. Man darf seine Gewohnheiten jetzt ändern», sagt die Autorin des Ratgebers «Abnehmen trotz 1.000 Ausreden».