Blümchen: So bekommt sie Kind und Karriere unter einen Hut

«Herz an Herz», «Boomerang» und «Kleiner Satellit (Piep, Piep)»: Mit diesen Dance–Tracks hat sich Jasmin Wagner (43), besser bekannt als Blümchen, in der deutschen Musikgeschichte verewigt. Vielleicht kommt jetzt der nächste Hit dazu: Die Sängerin meldet sich nach Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern mit einer Solo–Single zurück. Auch «Raver Girl», das am 15. März erscheint, wartet wieder mit dem für Blümchen typischen Power–Sound auf.