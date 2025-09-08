Blumen für Queen Elizabeth II.: Prinz Harry besucht Schloss Windsor

Bei der Zeremonie wird er eine Rede halten und im Rahmen der Veranstaltung auch schwerkranke Kinder und ihre Familien treffen sowie einen Preis an ein «inspirierendes Kind» im Alter zwischen vier und sechs Jahren überreichen. Am Dienstag führt ihn seine Reise weiter nach Nottingham, wo er das Community Recording Studio besuchen wird. Die Organisation vermittelt Film–, Video– und Musikfähigkeiten an junge Menschen. Bei diesem Termin will Harry eine grosse Spende an Children in Need ankündigen, um die Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation im Kampf gegen Jugendgewalt zu unterstützen.