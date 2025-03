Blumen über Blumen: Partnerlook bei den schwedischen Royals

Die schwedischen Royals versammelten sich am Mittwochabend im Königlichen Palast in Stockholm. Anlass war das jährliche Repräsentanten–Dinner, zu dem rund 150 Gäste aus verschiedensten Bereichen wie Diplomatie, Parlament, Regierung, Sport, Wirtschaft und Kultur geladen waren. Besonders ins Auge stach dabei der Partnerlook von Kronprinzessin Victoria (47) und ihrer Mutter, Königin Silvia (81), die mit floralen Mustern den Frühling in den Palast brachten.