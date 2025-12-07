Blurred Lips: Der Winter-Trend zum Nachschminken

Danach die Lippenkonturen mit einem Lipliner in der Farbe der natürlichen Lippen nachzeichnen und leicht verwischen. Anschliessend einen matten Lippenstift oder Liquid Lipstick auf die Lippenmitte geben. Ideal ist eine samtige Textur, damit sich die Farbe gut verblenden lässt. Den Lippenstift nach aussen hin verwischen – mit dem Applikator, einem weichen Pinsel oder dem Finger. Nach und nach mehr Farbe auftragen und einen Verlauf schaffen. Harte Konturen sollten zum Schluss nicht mehr sichtbar sein.