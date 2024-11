Blutiger Teaser: «Yellowjackets» kehrt im Februar zurück

Lange mussten Fans warten, doch nun steht fest, wann die Showtime–Serie «Yellowjackets» auf die Bildschirme zurückkehrt. Am Valentinstag 2025, also dem 14. Februar nächsten Jahres, ist es so weit. In Deutschland dürfte die Serie aller Voraussicht nach – wie schon bei Staffel zwei – an diesem Tag beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar sein. Einen ersten, kürzeren Teaser–Trailer zu den neuen Episoden gibt es obendrein.